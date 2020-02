Le saviez-vous? | Les origines du 29 février

2020 est une année bissextile et la journée du 29 février s’avère particulière, puisque celle-ci ne revient qu’aux quatre ans. Mais savez-vous pourquoi?

Une année est basée sur le temps que met la Terre à faire le tour du soleil, alors qu’une journée est basée sur le temps qu’elle met à faire le tour sur elle-même. Et en réalité, notre planète met un peu plus que 365 jours à réaliser ce tour autour du soleil, soit 365,242199 pour être plus précis. Or, ce léger surplus de temps, accumulé sur plusieurs siècles et non corrigé, amènerait un décalage important des saisons. C’est pourquoi une journée doit être ajoutée au calendrier tous les quatre ans pour rattraper ce quart de jour de plus.



L’initiative d’ajouter ce jour intercalaire est d’abord venue de Jules César. Celui-ci avait constaté que les années solaires ne correspondaient pas aux années civiles du système qui était alors en vigueur. L’empereur a alors fait appel à l’astronome grec Sosigène d’Alexandrie pour rectifier ce problème de décalage. Ce nouveau calendrier, nommé « julien », a ainsi été réajusté en fonction du temps de rotation de la Terre autour du soleil. Cette journée supplémentaire a été d’abord instaurée le 24 février.



Malgré tout, il subsistait encore un écart entre les années civiles d’une durée de 365,25 et les années astronomiques de 365,242199 jours. Ce décalage est de trois jours tous les 400 ans. C’est pourquoi il faut supprimer trois années bissextiles tous les quatre siècles. C’est l’idée à laquelle a adhéré le calendrier grégorien et adoptée par le pape Grégoire XIII en 1582. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit le nom de notre système actuel. Celui-ci a ainsi choisi le 29 février comme jour intercalaire tous les quatre ans et il a été décidé que les années bissextiles ne seraient plus que les années divisibles par 4 non divisibles par 100 et les années divisibles par 400.

Qui est né le 29 février?



Le fait que le 29 février ne revient qu’à tous les quatre ans est particulier pour les personnes dont c’est la date d’anniversaire. Voici les personnalités qui sont nées en ce jour :

Henri Richard

L'humoriste Sugar Sammy

Le rappeur Ja Rule

Le chanteur algérien Khaled

L'acteur Gérard Darmon (Mission : Cléopâtre, La cité de la peur)