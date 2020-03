Changement à la direction générale du CRECA

Martin Vaillancourt quittera ses fonctions de directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Chaudière-Appalaches (CRECA) au début du mois d'avril, vient d'annoncer l'organisme.

Il ira relever de nouveaux défis au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).

Martin Vaillancourt collabore avec le CRECA depuis de nombreuses années. Avant d’être nommé à la direction générale en octobre 2015, il siégeait au conseil d’administration depuis 2012.

« Je quitte le CRECA avec le sentiment du devoir accompli et la certitude que notre équipe talentueuse continuera son excellent travail auprès de nos partenaires et des citoyens de la Chaudière-Appalaches », a-t-il idiqué par voie de communiqué

Au cours de la dernière année, le CRECA a été particulièrement actif sur les enjeux de conservation des milieux naturels et de résilience des communautés face aux changements climatiques.

Le CRECA a également initié plusieurs projets en mobilité durable, notamment avec l’officialisation de 25 stationnements incitatifs et l’installation prochaine de 51 bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Les administrateurs du CRECA tiennent à remercier M. Vaillancourt pour ses années de service à la tête de l’organisation. « Martin a accompli un travail colossal comme directeur général, notamment pour redresser la situation financière et favoriser la croissance de l’organisation, mais également pour la faire rayonner auprès des acteurs de la région », a fait savoir la président de l'organisme, Véronique Brochu.

Le conseil d’administration du CRECA a récemment mis en place un comité de recrutement chargé de recevoir les candidatures des personnes intéressées par le poste de directeur général.

Interlocuteur régional privilégié du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la région de la Chaudière-Appalaches, le CRECA travaille depuis 1991 à l’implantation d’une vision régionale du développement durable et de l’environnement, en proposant des solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population et des décideurs.