Le Rappel, groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladie mentale, et Le Sillon, regroupement pour parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, s’associent afin d’offrir la quatrième édition de l’activité gratuite « À livres ouverts sur la santé mentale» qui se déroulera le 25 mars de 13 h à 20 h dans les locaux du Centre de formation professionnelle Pozer de Saint-Georges.

« À livres ouverts sur la santé mentale » s’inspire de la formule de Bibliothèque vivante qui reprend le concept classique d’une bibliothèque en remplaçant toutefois les livres par des individus (livres vivants) qui vivent ou qui ont été touchés de près par une expérience de santé mentale.

Sous la forme de conversations informelles de quelques minutes, les « livres vivants » s’engagent à partager leur expérience avec les autres citoyens et sont disponibles pour échanger et répondre aux questions des visiteurs.

Un catalogue permettra notamment aux usagers de la bibliothèque de découvrir les thèmes abordés par les « livres vivants » et de choisir les rencontres qu’ils souhaitent faire en fonction de leurs intérêts.



Sensibilisation aux problèmes de santé mentale

Cet événement original est le plus vaste événement de lutte contre la stigmatisation au Québec. Il a rassemblé en 2019 13 régions et 32 villes pour plus de 1,200 rencontres. Sa force tient à sa simplicité de relier par de brèves rencontres des individus à la communauté.

Rappelons que selon les dernières données de l’Office de la santé mentale (OMS), une personne sur quatre vivra avec un problème de santé mentale au cours de sa vie. Parmi celles-ci, près des deux tiers n’iront pas chercher d’aide par peur des préjugés. Cette réalité affecte les familles, entreprises et communautés.

Notons également qu’une partie des personnes vivant un problème de santé mentale affirme que la stigmatisation les limite et les fait davantage souffrir que les symptômes de leur problématique.