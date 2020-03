44 résidences pour aînés ont fermé leurs portes dans Chaudière-Appalaches

Depuis janvier 2014, quelque 44 résidences pour aînés (RPA) ont fermé leurs portes dans la région de Chaudière-Appalaches alors qu'à l'échelle de la province, ce chiffre s'élève à 532 établissements.

C'est le constat accablant qu'est venu livrer le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins, lors de son passage aujourd'hui à Saint-Georges dans le cadre de sa grande tournée des régions.

La viabilité de ces petites résidences, comptant 50 unités locatives et moins, qui ont pignon sur rue dans les villes et villages du Québec, est menacée et cette crise va malheureusement s’aggraver si rien n’est fait à court terme, selon lui.

« Il s’agit d’autant de drames humains, à la fois pour les résidents que l’on déracine, pour les propriétaires qui se voient forcés d’abandonner leur entreprise, et pour les employés qui perdent non seulement leur emploi, mais aussi le contact avec des gens auxquels ils s’étaient profondément attachés », a souligné M. Desjardins.

Uniquement entre le 31 mai 2019 et le 21 janvier 2020, le Québec a perdu 63 RPA, soit plus de deux par semaine.

Parmi les raisons invoquées en lien avec ces trop nombreuses fermetures de RPA, on retient les coûts de fonctionnement élevés liés aux exigences règlementaires. Pour un nombre grandissant de résidences pour aînés, l’équilibre entre les dépenses et les revenus est de plus en plus précaire, faisant craindre à leurs propriétaires de ne plus être en mesure d’assurer la qualité de services que les résidents méritent. À cela s’ajoute la capacité de payer limitée d’un grand nombre d’aînés qui n’arrivent pas à assumer les coûts des soins dont ils ont besoin.

« Il faut à tout prix stopper les fermetures. Il en va de la sécurité et du bien-être de tous les aînés qui souhaitent demeurer dans la communauté qui les a vus s’épanouir », a ajouté Yves Desjardins.

Car si rien n’est entrepris à court terme, le RQRA appréhende des conséquences catastrophiques pour le système de santé québécois, qui ne pourra à lui seul s’acquitter de la grande responsabilité de prendre soin d’une population vieillissante.

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec.