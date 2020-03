Ville de Saint-Georges fermerait tous ses édifices publics

Alors que le premier ministre François Legault s'apprêterait à annoncer officiellement la fermeture de tous les édifices publics, EnBeauce.com a appris que la Ville Saint-Georges aurait déjà pris la décision d'aller dans ce sens.

Ainsi, le Centre Lacroix-Dutil, le centre culturel Marie-Fitzback, la salle paroissiale et quelques autres emplacements seraient fermés au moins pour les deux à trois prochaines semaines.

On se questionnerait même sur la pertinence de maintenir les glaces en opération compte tenu que toutes les ligues ont cessé leurs activités et que la réouverture éventuelle des installations correspondrait à la fin de saison des sports d'hiver.

La décision n'aurait toutefois pas encore été prise concernant l'hôtel de ville.

La Ville de Sainte-Marie a déjà avisé dès vendredi que les bâtiments municipaux (Centre Caztel, incluant salles, patinoires et gymnase, Bibliothèque Honorius-Provost, piscine intérieure de la Polyvalente Benoît-Vachon, Centre récréatif , Galerie d’art municipale) sont fermés officiellement jusqu’au 29 mars, annulant ainsi tous les services et activités qui y sont offerts (location, cours, etc.) Par la suite, selon l’état de la situation après ce délai, une décision sera prise quant à la réouverture ou non des bâtiments.