Expliquer aux enfants le pouvoir du savon sur les microbes en s'amusant

En cette période de confinement, pourquoi ne pas prendre le temps de s’amuser avec les enfants tout en leur expliquant l’importance de se laver les mains régulièrement ?

C’est exactement ce que Marie-France Gagnon de Yoga Oxyzen s’est amusée à faire. Voyez dans cette vidéo comment elle a su expliquer à ses enfants de 4, 6 et 8 ans, de façon ludique et surtout amusante, la propagation des microbes et le pouvoir du savon sur ceux-ci.

Tenterez-vous l’expérience avec vos enfants ? Partagez-nous vos vidéos et leurs réactions dans les commentaires.