COVID-19 : Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).

La municipalité de Saint-Prosper a avisé que plusieurs bâtiments municipaux sont fermés officiellement jusqu’au 29 mars, annulant ainsi tous les services et activités qui y sont offerts (location, cours, etc.) Par la suite, selon l’état de la situation après ce délai, une décision sera prise quant à la réouverture ou non des bâtiments.

Le programme d’Impôt bénévole à Saint-Georges qui devait se dérouler du 9 mars au 7 avril a annoncé l'annulation complète de ses cliniques.

Événements annulés et/ou reportés

17 mars

• Tournée FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches — Saint-Victor

18 mars

• Grande rencontre avec Étienne Boulay — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report à l’automne)

• AGA du CLD Robert-Cliche — Club de golf de Beauceville

20 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

25 mars

• À livres ouverts sur la santé mentale — CFP Pozer — Saint-Georges

27 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil

28 mars

• Salon des vins et spiritueux de Beauce — Centre Caztel de Sainte-Marie (Reporté)