Coronavirus : les frontières canadiennes fermées aux étrangers sauf aux citoyens des États-Unis

C'est officiel: Justin Trudeau a fermé les frontières à tous les étrangers et à toute personne (même les Canadiens) présentant des symptômes du COVID-19. Pour les Canadiens asymptomatiques bloqués à l'étranger, un programme d'aide financière est en train d'être mis en place. Uniquement quatre aéroports accepteront des vols internationaux: ceux de Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary.

« Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Des exceptions sont prises pour le personnel naviguant, les diplomates, les proches immédiats canadiens et les citoyens américains. »

Test d'évaluation de la santé des passagers

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé que les compagnies aériennes vont recevoir le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs qui présentent des symptômes de monter dans les avions. Ces compagnies ont été pressées de faire un test d'évaluation de base de la santé de chaque passager, selon les recommandations de l'agence de santé publique du Canada. Les autorités de la santé publique ont déjà attribué 25 000 tests de dépistage.

Face à ces mesures peu rassurantes pour les Canadiens à l'étranger, le gouvernement a assuré son appui: un programme d'aide est en cours. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement, notamment pour les aider à rentrer ou à couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir.

Si l'auto-isolement contraignant n'a pas été annoncé, le premier ministre a expliqué que, pour l'instant, il a toute confiance envers Canadiens pour s'isoler volontairement.

Quatre aéroports ouverts aux vols internationaux

Dès mercredi 18 mars, seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux: ceux de Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Pour l'instant, les vols domestiques et ceux des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas touchés par cette mesure. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux commerces et aux échanges, pour que le Canada puisse recevoir les marchandises importantes.

« Ce travail continue, a assuré Justin Trudeau. Santé canada va organiser sa mise à jour tous les midis, dès demain. »