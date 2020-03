Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).​

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a fermé son bureau de Sainte-Marie.Le député de Beauce-Sud a également suivi la consigne en fermant son bureau de Saint-Georges et de La Guadeloupe. Tout comme son homologue, lui et son équipe répondront aux courriels et aux appels.

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux a fermé ses bureaux de Saint-Georges et Sainte-Marie. Le personnel est toujours au travail et pourra répondre aux questions et aux demandes.

Les visiteurs ne seront pas admis dans les bureaux de la MRC La MRC des Etchemins ,jusqu’à nouvel ordre. Cependant, les employés sont au travail et peuvent recevoir vos demandes par courriel ou par téléphone.

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin suspend toutes ses activités et ses services individuels du 16 au 29 mars inclusivement. Le centre d’exercices est également fermé. Si vous êtes inscrit au centre d’exercices, tous les contrats actifs seront prolongés pour la durée de l’arrêt lors de la reprise des activités. Pour tous les membres ayant une carte de membre active, le membership sera également prolongé pour la durée de l’arrêt.

Événements annulés et/ou reportés

17 mars

• Tournée FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches — Saint-Victor

18 mars

• Grande rencontre avec Étienne Boulay — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report à l’automne)

• AGA du CLD Robert-Cliche — Club de golf de Beauceville

20 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

25 mars

• À livres ouverts sur la santé mentale — CFP Pozer — Saint-Georges

27 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil

28 mars

• Salon des vins et spiritueux de Beauce — Centre Caztel de Sainte-Marie (Reporté)