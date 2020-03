COVID-19 : Moisson Beauce suit les consignes de sécurité

L’organisme Moisson Beauce avait annoncé hier qu’elle poursuivait ses activités, car une partie de la population moins fortunée a toujours besoin des paniers et particulièrement dans cette période difficile.

L’organisme tient à rassurer qu’elle prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous leurs visiteurs.

« La santé et le bien-être de nos employés, bénévoles, partenaires et organismes sont au cœur de nos préoccupations et de nos décisions. »

D’ailleurs, quelques étudiants bénévoles sont venus prêter main-forte. Moisson Beauce explique qu’ils mettent en pratique la distance de 1 mètre, lavage des mains, bouteilles de Purell et le port de gants.

Les entreprises qui ont des denrées périssables en trop qui risque de dépérir par manque d’achalandage sont invitées à les donner à Moisson Beauce.

