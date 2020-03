Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).​

► À Beauceville, le seul édifice encore ouvert au public est l’hôtel de ville mais les visites sont limitées. Ainsi, l’accès au personnel est réservé à ceux qui prennent rendez-vous, le tout avec de nouvelles procédures de contrôle à l’entrée. Les installations sportives et salles sont toutes fermées jusqu’à nouvel ordre depuis le 15 mars: piscine, Centre des loisirs (salles), aréna (glace et salles) et bibliothèque. Les prochaines séances de conseil auront lieu à huis clos.

► À Sainte-Marie, l’hôtel-de-ville ainsi que le garage municipal sont fermés au public depuis ce matin, 19 mars, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Ces bâtiments s’ajoutent à la liste des autres bâtiments municipaux fermés la semaine dernière.

Malgré cela, tous les services à la population demeurent actifs et sont maintenus par le biais du téléphone, par voie de messagerie électronique ou si nécessaire, sur rendez-vous.

► Depuis 13 h hier, la MRC de Beauce-Sartigan limite l’accès à son centre administratif. Les citoyens devant recourir aux services de la MRC sont invités à communiquer avec celle-ci par téléphone ou par courriel.

► Le service d’immatriculation (SAAQ) de Saint-Georges est fermé pour une période indéterminée. Pour des informations relatives à ce service, la population est invitée à consulter le site Internet de l'organisme.

► Moisson Beauce tiendra son tirage de la 11e Maison Moisson Beauce à huis clos directement dans ses locaux. La date demeure inchangée toutefois, soit le lundi 30 mars à 18 h 30. Il sera diffusé en direct sur la page Facebook de Moisson Beauce.

► À partir du 20 mars, toutes les églises de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan et de la paroisse de Saint-Jean-Paul ll seront complètement fermées pour une période indéterminée. Le secrétariat de la paroisse demeure ouvert avec un personnel réduit. Pour connaitre les heures de diffusion des messes (à huis clos), suivre la page Facebook de la paroisse.

► La Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light annonce la suspension de ses activités pour le reste des séries éliminatoires.

► La Ville de Saint-Georges reporte la tenue du gala de l’Ordre du mérite georgien prévu le 23 avril prochain.

► La 6e édition de l’Expo-printemps du Québec, prévue les 22, 23 et 24 avril prochain et qui devait accueillir plus de 300 sujets laitiers et 2000 visiteurs sur le site de l’Exposition agricole de Victoriaville, est annulée.

Événements annulés et/ou reportés

20 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

21 mars

• Spectacle de Ingrid St-Pierre — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 12 septembre)

24 mars

• Représentation des Grands explorateurs — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 16 juin)

25 mars

• À livres ouverts sur la santé mentale — CFP Pozer — Saint-Georges

27 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil

28 mars

• Salon des vins et spiritueux de Beauce — Centre Caztel de Sainte-Marie (Reporté)

29 mars

• Conférence Groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin — Centre Culturel Marie-Fitzbach

3 avril

• Spectacle d'Angelique Francis — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 12 octobre)

23 avril

• Gala de l’Ordre du mérite georgien

22-23-24 avril

• Expo-printemps du Québec — Exposition agricole de Victoriaville