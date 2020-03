Confinement des 70 ans et plus : un groupe insouciant

Voir la galerie de photos

Le jour même où le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé à la population des personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez elle et de ne pas aller se rassembler à plusieurs « dans les centres d'achat », un groupe a pris une marche au centre-ville de Saint-Georges accompagné d’une responsable de résidence.

Sans leur lancer la pierre, plusieurs personnes sont encore mal informées des risques qui touchent particulièrement la population plus âgée. Ils ont le droit d’aller prendre l’air, mais pas en groupe.

Si Tim Poulin Paquet a filmé cette scène, c’est pour conscientiser les gens à respecter les consignes et qu'il est du devoir à tous d'informer et d'éduquer les personnes insouciantes. Les entreprises et les écoles ont fermé leur porte dans le but de protéger la population vieillissante.

Informez votre entourage !