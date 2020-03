Bond de 32 cas positifs dans Chaudière-Appalaches

La Direction de la santé publique régionale a confirmé en fin de journée hier que le nombre de nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 avait fait un bon de 32 pour les 24 et 25 mars, portant à 46 le nombre total en Chaudière-Appalaches.

Cette augmentation pour la région n’est pas une réelle hausse du nombre de cas en 24 heures, mais elle est plutôt attribuable à une erreur de transcription de la donnée en date du 24 mars (le nombre était plutôt de 41 et non 14). En résumé, Chaudière-Appalaches avait 15 cas confirmés le 23 mars, 41 le 24 mars et 46 cas au total hier. Quant au nombre de cas négatifs, il est de maintenant de 1 264.

« Le réseau de la santé et des services sociaux travaille activement à l’amélioration des processus afin que des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus », peut-on lire dans la communication envoyée aux médias.

De plus, l’augmentation des cas confirmés s’explique également par le fait que, depuis le 22 mars, les cas testés positifs par les laboratoires des hôpitaux sont maintenant considérés confirmés.

Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et une personne est hospitalisée. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement.

Rappelons que dans un souci de confidentialité et de respect des individus, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches n'est pas autorisée à divulguer des informations personnelles pouvant identifier une personne infectée par la COVID-19 ou son milieu (MRC, municipalité, ville, milieu de travail).

Dépistage

Le nombre de cas dépistés est de 1 607. La clinique désignée COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches a dépisté 255 personnes le mardi 24 mars :

• 100 à la clinique de dépistage – service à l’auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis

• 53 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Saint-Georges

• 38 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Thetford Mines

• 64 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Montmagny