La fillette de Piopolis est finalement négative à la COVID-19

Le résident de Piopolis, Daniel Grenier avait dit dans une vidéo partagée sur sa page Facebook que sa fille de quatre mois avait été déclarée positive au virus COVID-19, le 24 mars. Finalement, aucun des membres de sa famille n’est infecté incluant la plus jeune.

M. Grenier s’était fait dire que leur fille avait été déclarée positive et sa femme et ses deux gars avaient passé le test en même temps qu’elle. Cela faisait 8 jours et aucune nouvelle n’avait été transmise à la famille. Le père qui s’est fait tester lundi a décidé d’appeler son médecin de famille pour avoir accès à son dossier médical pour apprendre avec étonnement que ni lui, ni sa femme, ni ses deux gars étaient positifs. Trouvant étrange que sa femme qui allaite n’ait aucune trace du coronavirus il a demandé à voir le dossier de sa fille.

Finalement, le nourrisson avait été déclaré comme un « cas douteux », et pourtant ils avaient reçu un appel pour confirmer que son test était positif. Le test avait été envoyé dans un autre laboratoire qui lui a déclaré qu’il était négatif.

À l’heure actuelle, Daniel Grenier explique qu’ils n’ont toujours reçu aucun appel de la Santé publique pour leur dire que finalement leur fille était en santé. Il déplore qu’il ait dû faire toutes les démarches, mais est soulagé de cette bonne nouvelle.

Il déclare que malgré tout il veut que le monde prenne au sérieux son premier message et qu’il espère que les autorités finiront par l’appeler.

