Sept nouveaux cas positifs infectés en Chaudière-Appalaches

Sept nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 porte à 80 le nombre total de cas en Chaudière-Appalaches en ce samedi 28 mars.

Parmi ces nouveaux cas, deux proviennent du Manoir Liverpool de Lévis portant à six le nombre de cas confirmés pour cette résidence. Des mesures rigoureuses ont été mises en place et sont maintenues pour assurer la sécurité des résidents et du personnel :

• La désinfection de la résidence est réalisée en continue;

• Un mécanisme de surveillance électronique des portes est en place;

• Présence d’agents de sécurité 24 h/24;

• Les entrées et les sorties des employés sont contrôlées. Seuls les employés ont accès à la résidence sous présentation de leur carte d’identité;

• Toute livraison est contrôlée par le personnel;

• Les personnes ayant des symptômes, qu’ils soient résidents ou employés, sont placées en isolement préventif.

Le nombre de résultats négatifs est de 1 930 alors que trois personnes sont hospitalisées. Toutes les personnes identifiées comme contacts étroits des nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement.

Le nombre de cas dépistés atteint 2 337. La clinique désignée COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches a dépisté 214 personnes le samedi 28 mars :

· 114 à la clinique de dépistage – service à l’auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis

· 35 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Saint-Georges

· 31 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Thetford Mines

· 34 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Montmagny