Une haie d'honneur pour le personnel de l'Hôpital de Saint-Georges

Les employés du Centre hospitalier de Saint-Georges ont eu droit à une belle haie d'honneur en milieu d'après-midi aujourd'hui pour les remercier du travail qu'ils accomplissent depuis le début de la crise du coronavirus.

En effet, environ une soixantaine de personnes, membres du poste de Saint-Georges de la Sûreté du Québec, pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Georges et des employés de CAMBI ont voulu ainsi poser un geste de reconnaissance au moment du changement de quart de travail. On comptait aussi une vingtaine de véhicules des services d'urgence et de la police.

Rappelons qu'en date d'aujourd"hui, 22 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été confirmés, portant à 117 le nombre total en Chaudière-Appalaches, incluant neuf travailleurs de la santé.

Avec la collaboration de Claude Poulin pour la captation vidéo.