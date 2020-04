C'est la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme

Malgré le contexte particulier du fait de la pandémie de la COVID-19, le 36e Mois de l’autisme a pris son envol hier au Québec alors qu'aujourd'hui, 2 avril, est officiellement la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme.

Ce sont des milliers de personnes, partout au Québec, qui vont célébrer et à promouvoir cette condition qui touche plus de 1.5% de la population. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les associations régionales en autisme ont dû annuler de nombreux événements publics au profit toutefois d’une présence marquée sur les réseaux sociaux.

Pour la journée du 2 avril, le thème retenu par la Fédération québécoise de l’autisme est On repeint la vie en bleu! et l'organisme demande à toutes les personnes, concernées ou non par l’autisme, à se maquiller, s’habiller, se déguiser, afficher dessins, banderoles et autres messages de soutien… en bleu évidemment ! Toute la journée, la page Facebook de la Fédération se fera l’écho de cette vague bleue en relayant photos et vidéos.

Par ailleurs, la Fédération a conçu cette année deux campagnes de sensibilisation, d’information et d’inclusion.

La première vise à alerter sur l’importance de la continuité des services tout au long du parcours de vie des personnes autistes et de leur famille : école, santé, travail, hébergement. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés particulières rencontrées par les personnes autistes pour leur inclusion et leur bien-être.

La deuxième campagne est un outil de médiation et d’explication. Pas toujours facile en effet pour des parents ou des accompagnateurs de gérer une crise de désorganisation d’une personne autiste surtout quand celle-ci intervient dans un lieu public. La Fédération a donc conçu une carte de bienveillance à distribuer autour de soi en cas de crise et une affiche pour les lieux qui se veulent inclusifs.

La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70 organismes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches.