Le gagnant de la Maison Moisson Beauce 2020 choisit l'argent!

Après avoir pris la nuit pour y réfléchir, le gagnant de la Maison Moisson Beauce 2020, Gilles Boutin, a choisi le prix en argent de 175 000$.

En effet, le billet du résident de Sainte-Marie a été pigé ce lundi lors du tirage de la 11e édition de la Maison Moisson Beauce qui s'est effectué aux locaux de la banque alimentaire.

« Nous sommes très heureux de remettre un chèque de 175 000$ à notre gagnant, M. Boutin. En ces temps inquiétants pour tous, tout notre réseau fonctionne à plein régime. Nos employés, nos bénévoles, nos fournisseurs, nos donateurs et nos organismes associés sont dédiés à la cause et font en sorte que nous continuons de répondre à la demande alimentaire pour les gens dans le besoin. Ensemble nous sommes plus forts. », a souligné Benoit Giraudo, président du conseil d’administration de Moisson Beauce.

Soulignons que cette campagne de financement de la Maison Moisson Beauce a permis la vente de 3223 des 4000 billets disponibles. Le conseil d’administration de Moisson Beauce a profité de l'occasion pour remercier les partenaires, les collaborateurs, les points de vente ainsi que tous ceux qui ont encouragé la cause de Moisson Beauce en achetant un billet.

PHOTO : Benoit Giraudo, président du conseil d’administration de Moisson Beauce, a remis le chèque de 175 000$ au gagnant, Gilles Boutin.