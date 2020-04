COVID-19 : 14 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches compte actuellement 195 cas confirmés infectés par la COVID-19, dont 23 travailleurs de la santé. Ce sont 14 nouveaux cas qui ont été déclarés depuis hier.

On compte 14 personnes qui sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs. La région a toujours qu’un seul décès à son actif.

Situation au Manoir Liverpool

29 cas confirmés, dont 20 résidents et 9 travailleurs de la santé, 7 personnes hospitalisées.

Situation au Manoir de l’arbre argenté

10 cas confirmés, dont 6 résidents et 4 travailleurs de la santé, 2 personnes hospitalisées.

Nombre de cas par MRC

Lévis : 120

Nouvelle-Beauce : 20

Beauce-Sartigan : 15

Lotbinière : 10

Appalaches : 9

Bellechasse : 8

Robert-Cliche : 7

Montmagny : 6

L’Islet : 0

Etchemins : 0

Le 7 avril, les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) ont fait passer des tests à 65 personnes :

• 36 personnes à Lévis

• 7 personnes à Beauceville

• 15 personnes à Montmagny

• 7 personnes à Thetford

Total des personnes dépistées depuis le 6 avril dans les CDÉ : 120

Restriction de l’accès aux MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet

Depuis le 7 avril 2020, des restrictions d’accès pour limiter les déplacements dans la région de la Chaudière-Appalaches ont été instaurées pour les MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet. Cela signifie que de façon aléatoire des policiers pourraient limiter, à différents points de contrôle, les entrées et les sorties de ces MRC et autoriser seulement les déplacements essentiels.