COVID-19 : 48 cas en Beauce

La région de Chaudière-Appalaches compte 15 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 222 le nombre total.

Onze personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs, et la région est à deux décès.

Nombre de cas par MRC

Lévis : 136

Nouvelle-Beauce : 23

Beauce-Sartigan : 17

Lotbinière : 13

Appalaches : 11

Robert-Cliche : 8

Bellechasse : 7

Montmagny : 6

L’Islet : 1

Etchemins : 0

Situation au Manoir Liverpool

Deux nouveaux cas positifs, portant à 33 cas confirmés, dont 23 résidents et 10 travailleurs de la santé. Sept personnes sont hospitalisées et on dénombre un décès.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches maintenant responsable de la gestion et des soins au Manoir Liverpool de Lévis

Afin de s’ajuster à la situation de la COVID-19 qui prévaut en ses murs, le Manoir Liverpool cède, de manière temporaire, la gestion des soins et des ressources humaines au CISSS de Chaudière-Appalaches. L’éclosion majeure dans ce milieu et le manque de personnel sont les facteurs qui nécessitent ce changement de fonctionnement. L’objectif est d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs. Le Manoir Liverpool demeure un collaborateur actif dans la prestation des soins.

Certaines mesures seront mises en place dès maintenant, telles que :

· Avoir du personnel formé et en quantité suffisante : infirmières, médecins, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires aux services de santé et sociaux, etc. Ces personnes travailleront exclusivement à cette résidence.

· Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière rigoureuse la prévention et le contrôle des infections sur l’ensemble des étages et effectuer les services d’hygiène et de salubrité partout dans la résidence.

· Offrir quotidiennement des services alimentaires et de buanderie.

Une éclosion dans un milieu de vie comme une résidence pour personnes âgées est une situation exceptionnelle qui constitue un moment très stressant pour les résidents et leurs proches. Toutes les mesures sont déployées par le CISSS de Chaudière-Appalaches et le Manoir Liverpool pour leur assurer soutien et réconfort dans cette période difficile.

Situation au Manoir de l’arbre argenté

La situation est stable, il n’y a pas de nouveau cas. On dénombre toujours 11 personnes atteintes, dont six résidents et cinq travailleurs de la santé. Deux personnes sont hospitalisées et l’on dénombre un décès.

Pour une fête de Pâques en toute sécurité

Lors de cette longue fin de semaine de Pâques, il est important de poursuivre les mesures mises en place pour protéger notre santé et celle de nos proches afin de limiter la propagation.

· Évitez tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence ;

· Évitez de vous déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité.