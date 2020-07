La Beauce atteint le cap des 50 cas positifs

Le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 a atteint le cap de 50 sur le territoire des trois MRC de la Beauce, selon le dernier bilan de la direction régionale de la santé publique diffusé aujourd'hui.

En date du 10 avril, un nouveau cas s'est ajouté en Nouvelle-Beauce pour porter ceux-ci à 24; même augmentation en Robert-Cliche avec maintenant neuf personnes positives. Aucun nouveau cas dans Beauce-Sartigan qui demeure à 17.

Ces deux nouveaux cas en Beauce font partie des huit personnes positives infectées par la COVID-19 qui se sont ajoutées en Chaudière-Appalaches qui en dénombre maintenant 230 avec un cumulatif de quatre décès. Dix personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Au Manoir Liverpool de Lévis, le nombre de personnes infectées est demeuré stable avec 33 cas confirmés, dont 23 résidents et 10 travailleurs de la santé. Sept personnes sont hospitalisées, mais on dénombre malheureusement deux nouveaux décès pour un total de trois à cette résidence.

Rappelons que le CISSS de Chaudière-Appalaches assume maintenant la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires et propriétaires actuels. Ce n’est pas une tutelle, mais une gestion temporaire afin de stabiliser la situation pour assurer la sécurité des résidents et des travailleurs.

Au Manoir de l’arbre argenté (Lévis), la situation est identique à la veille. Il n’y a pas de nouveau cas. On dénombre toujours à 11 personnes atteintes dont six résidents et cinq travailleurs de la santé. Deux personnes sont hospitalisées et on dénombre un décès.

Fête de Pâques en toute sécurité

Lors de cette longue fin de semaine de Pâques, la direction de la santé publique rappelle qu'il est important de poursuivre les mesures mises en place pour protéger notre santé et celle de nos proches afin de limiter la propagation.

·Évitez tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence;

·Évitez de vous déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité.