17 nouveaux cas positifs dans Chaudière-Appalaches

Dans Chaudière-Appalaches, 17 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 ont été rapportés par la direction régionale de la santé publique, ce qui porte à 247 le nombre total de personnes atteintes de la maladie.

En Beauce, la situation demeure inchangée depuis hier avec 50 cas au total: Nouvelle-Beauce, 24, Robert-Cliche, neuf et Beauce-Sartigan,17. Sur tout le territoire, seule la MRC des Etchemins ne compte aucun cas confirmé.

Dans Chaudière-Appalaches, huit personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs. Le nombre de décès au cumulatif demeure à quatre.

La situation au Manoir Liverpool de Lévis est la suivante: trois nouveaux cas positifs, portant à 36 cas confirmés, dont 25 résidents et 11 travailleurs de la santé. Sept personnes sont hospitalisées et on dénombre trois décès.

Rappelons que le CISSS de Chaudière-Appalaches assume maintenant la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L’objectif est d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs.

La situation est identique à la veille, avec aucun nouveau cas, au Manoir de l'arbre argenté de Lévis.

Au Québec, les décès ont augmenté de 39 pour atteindre 328 avec 12 846 cas (+ 554). On compte 824 hospitalisations (+ 46) et 217 personnes aux soins intensifs (+ 6).