COVID-19 : la MRC des Etchemins a ses premiers cas

En date du 13 avril, on dénombre 14 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 286 le nombre total en Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, la MRC des Etchemins a enregistré ses tout premiers cas de la COVID-19. C'était le seul endroit dans tout le territoire a ne pas avoir encore subi l'assaut de la pandémie.

Ce sont six personnes qui sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Il y a eu un nouveau mort pour un total de cinq décès depuis le début de la pandémie.

Nombre de cas par MRC

Lévis : 172

Nouvelle-Beauce : 27

Beauce-Sartigan : 20

Lotbinière : 16

Bellechasse : 16

Appalaches : 14

Robert-Cliche : 12

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5

Situation au Manoir Liverpool

Aucun nouveau cas positif. On dénombre toujours 37 cas confirmés, dont 26 résidents et 11 travailleurs de la santé. Cinq personnes sont hospitalisées et un décès est survenu, portant à quatre le nombre de décès dans cette résidence.

Rappelons que le CISSS de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L’objectif est d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs.

Situation au Manoir de l’arbre argenté

La situation est identique à la veille, aucun nouveau cas. On dénombre toujours 12 cas confirmés, dont sept résidents et cinq travailleurs de la santé, une personne hospitalisée.