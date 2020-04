Une marche virtuelle pour la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches devait tenir son évènement « Marchons pour l’Alzheimer » le 31 mai sur l’Île Pozer à Saint-Georges. En raison de la COVID-19, les organisateurs ont dû faire preuve de créativité et c’est pourquoi, la marche physique est remplacée par une Marche virtuelle. Cela aura lieu à la même date.

Dans le but de continuer à garder un lien avec la communauté, les gens peuvent partager leurs idées et histoires à [email protected] qui seront partagées sur la page Facebook et la page web de l’organisme.

La population est invitée à faire leur don sur le site web au www.alzheimerchap.qc.ca et cliquer sur le logo « Marchons pour l’Alzheimer », pour faire un don. Vous recevrez automatiquement votre reçu d’impôt par courriel, de Canadon. Il vous est possible de faire votre don avant, pendant (soit le 31 mai 2020) et après le jour de l’événement.

La présidence d’Honneur de la Marche est toujours assumée par Monsieur Dany Rodrigue, Directeur Succursale Banque Royale, à Saint-Georges.

L’organisme évalue la possibilité que la Marche physique soit reportée en septembre, sur l’île Pozer, à Saint-Georges.

Il faut se rappeler que la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches donne des services sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches sur lequel près de 11 000 personnes vivent avec un trouble neurocognitif majeur, dont la maladie d’Alzheimer. De ce nombre, plus de 800 personnes, sur le seul territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Les services offerts aident à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble cognitif et leur famille, à soutenir les activités de formation et à sensibiliser le grand public.