Saint-Hubert de Saint-Georges soutient les organismes d'ici

Depuis le début de la pandémie, le restaurant Saint-Hubert de Saint-Georges a décidé de soutenir différents organismes locaux pour aider la communauté dans ces temps plus difficiles.

« Je pense que chaque Saint-Hubert, on a mis la main à la pâte, car on est encore ouvert. On se disait que ça serait bien d’offrir des repas aux plus démunis, car il y a plus de gens qui en ont besoin vu qu’il y en a moins qui travaille. Je pense que la demande est plus grande depuis la pandémie », explique la copropriétaire Saint-Hubert Saint-Georges, Marie-Ève Beaulieu.

Ce sont 55 repas qui ont été donnés à L’Assiétté Beauceronne, Au Bercail, à l’Havre l’Éclaircie et à la Maison de la famille Beauce-Etchemins. Mercredi midi, les résidents de la maison pour personnes âgées, Manoir du Quartier ont également reçu un peu de réconfort grâce au restaurant. Ce sont 330 repas qui ont été servis.

Selon la directrice générale de la Maison de la famille Beauce-Etchemins, Sandra Fournier, la vingtaine de repas reçus ont été « super appréciés par les familles ». Un total de six familles ont pu profiter de ce repas tout spécial.

Le restaurant à Saint-Georges reste ouvert à la possibilité de continuer de donner à des organismes locaux durant la pandémie. Les propriétaires regardent de quoi elles disposent et sont ouvertes aux suggestions. Elles ont proposé à l’Hôpital de Saint-Georges, mais pour le moment elles n’ont pas eu de retour d’appel. Mme Beaulieu mentionne qu’il y a des possibilités que des repas soient fournis également au centre pour personnes âgées L’Oiseau Bleu.