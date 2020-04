Atelier virtuel : Vivre ou envisager une grossesse à l’ère de la Covid-19

L’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite les personnes touchées par un deuil périnatal à son prochain atelier thématique virtuel qui portera sur comment vivre ou envisager une grossesse durant la période de la COVID-19. Elle aura lieu le mercredi 29 avril 2020 à 18 h 30 via la plateforme Zoom.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les pères sont également encouragés à participer. Les points abordés seront :

• Les inquiétudes d’une nouvelle grossesse suite à la perte d’un enfant

• Recommandations pour les déplacements pour rendez-vous médicaux

• Comment prendre soin de soi pour diminuer les inquiétudes

Rappelons que le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant de la conception jusque dans les premiers instants de vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le site internet de Parents d’Anges Beauce-Etchemins au www.parentsdanges.com.