La région Chaudière-Appalaches approche le cap des 350 cas positifs

Cinq nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, tous sur le territoire de Lévis, portent à 346 le nombre total en Chaudière-Appalaches, selon le dernier bilan de la santé publique.

On ne compte aucun nouveau cas en Beauce avec 70 personnes infectées.

Sept personnes sont hospitalisées, dont six en soins intensifs en Chaudière-Appalaches ainsi que trois hospitalisations et deux en soins intensifs dans des centres désignés dans d’autres régions au Québec, comme l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Nombre de cas par MRC

Lévis : 208

Nouvelle-Beauce : 32

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 15

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5

Près de 21 000 cas au Québec

À l’occasion de son point de presse quotidien, en ce mercredi 22 avril, le premier ministre du Québec, François Legault, a dressé le portait de la situation. On compte maintenant 20 965 cas positifs au Québec, soit une augmentation de 839 cas par rapport à la veille.

On rapporte aussi 93 décès supplémentaires liés à cette maladie, pour un total de 1034 depuis le début de la crise sanitaire. Fidèle à son habitude, le premier ministre a présenté ses sincères condoléances aux familles touchées par la perte d’un être cher en ces temps difficiles.

Sur le nombre de cas positifs, on retrouve 1278 personnes en milieu hospitalier, dont 199 reposent toujours aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille à la même heure.

Avec la collaboration de Marie-Claude Pilon