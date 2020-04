Manoir du Quartier : « Ça va bien! »

Voir la galerie de photos

Les gestionnaires Peggy Poulin et Keven Poulin, de la résidence pour personnes aînées, Manoir du Quartier à Saint-Georges, ont discuté avec EnBeauce.com pour expliquer comment est vécue la pandémie dans l'établissement.

L’entreprise familiale compte 220 logements pour personnes autonomes et deux unités de soins pour un total de 30 unités pour personnes semi-autonomes. L’endroit compte un total de 300 résidents et a une équipe de 95 employés.

« Ça va bien! »

Keven Poulin explique qu’ils n’ont heureusement aucun cas de COVID-19 parmi leurs résidents.

« Par contre, l’un de nos employés a été testé positif. On a la chance par contre que ce cas-là a été testé alors qu’il n’avait pas travaillé dans notre résidence depuis déjà quelques semaines. On n’a pas eu de risque de propagation communautaire. Ça l’a été notre seul cas positif. Tous nos autres cas se sont révélés négatifs parce qu’on a encore des gens qui présentent des symptômes de toux. On est très à l’affût de cela. Les gens disent ça va bien aller, mais nous ont dit ça va bien. On n’a pas encore de problème. »

Pour le moment, l’établissement a tout son personnel. Au début de la crise, certains employés ont décidé de quitter dû à leur âge ou des problèmes de santé plus à risque.

Étroite collaboration avec le CISSS-CA

La gestionnaire Peggy Poulin tient à mentionner que le CISSS de Chaudière-Appalaches est là pour eux depuis le début et même se déplace pour faire les tests. La résidence se sent soutenue dans leurs efforts.

Appelez vos parents !

Peggy et Keven Poulin invitent les gens à appeler leurs parents vivant au Manoir le plus souvent possible.

« Parce que c’est sûr que nous on a beaucoup priorisé nos mesures de protection dans les derniers jours. Là, on est plus à veiller sur les besoins psychologiques des gens. »

Pour terminer, les gestionnaires considèrent qu’il est important de ne pas « mettre toutes les résidences pour personnes âgées dans le même panier. »

« Il y a des grandes différences entre un CHSLD, entre une RI, une RPA. On invite les gens à se garder informés et à supporter toutes les mesures qui sont prises pour les personnes âgées pour veiller à leur sécurité », termine Peggy Poulin.

Entrevue réalisée par la directrice générale régionale de Néomédia Patricia Ann Beaulieu