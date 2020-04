Deux nouveaux cas positifs en Beauce

Trois nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portent à 349 le nombre total en Chaudière-Appalaches, selon le dernier bilan de la santé publique.

On compte deux nouveaux cas dans la MRC de la Nouvelle-Beauce (34) ce qui donne un total de 72 personnes infectées dans la région.

Sept personnes sont hospitalisées, dont six en soins intensifs en Chaudière-Appalaches ainsi que trois hospitalisations et deux en soins intensifs dans des centres désignés dans d’autres régions au Québec, comme l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Nombre de cas par MRC

Lévis : 208

Nouvelle-Beauce : 34

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 15

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5