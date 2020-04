12 cas positifs de plus dans Chaudière-Appalaches

Le territoire de la Chaudière-Appalaches compte 12 nouveaux cas positifs infectés par le virus de la COVID-19 pour un total de 367, selon le dernier bilan de la direction régionale de la santé publique publié aujourd'hui.

La Beauce a un seul nouveau cas dans la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Huit personnes sont hospitalisées et elles sont toutes aux soins intensifs. Pour la région, on compte 213 personnes rétablies et nous sommes toujours à sept décès. À noter que huit cas sont pris en charge par une autre région (ne résident pas sur le territoire de Chaudière-Appalaches).

Nombre de cas par MRC

Lévis : 215

Nouvelle-Beauce : 36

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 16

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5

Au Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 651 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 23 267.

Durant cette même période, 106 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 1446, tandis que 49 nouvelles hospitalisations sont dénombrées, pour un cumulatif de 1509. Parmi celles-ci, 217 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 10.

Port du masque

Rappelons qu'hier, le directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda, a recommandé désormais le port du couvre‑visage comme outil supplémentaire pour limiter la propagation du virus. Considérant que des preuves scientifiques confirment que des personnes sans symptômes peuvent transmettre le virus de la COVID-19, il est maintenant indiqué de protéger les autres à proximité.

D'emblée, il est important de souligner que le port du couvre-visage ne remplace aucunement les mesures de protection telles que l'application des mesures d'hygiène et la distanciation physique Rappelons également qu'il est essentiel pour toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 de s'isoler à la maison.

Le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible, par exemple dans les transports en commun.