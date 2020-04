Crise du coronavirus: plus de 1500 morts au Québec

Au Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 publiées aujourd'hui font état de 480 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 23 267.

Le nombre de décès signalés a dépassé le cap des 1 500 (1 515) ayant fait un bond de 69 depuis hier. Le province compte le plus grand nombre de fatalités au pays.

Quant aux hospitalisations, elles se chiffrent désormais à 1 518, dont 215 aux soins intensifs.

Chez-nous, le territoire de la Chaudière-Appalaches enregistre sept nouveaux cas positifs infectés par le virus de la COVID-19 pour un total de 374, selon le dernier bilan de la direction régionale de la santé publique publié aujourd'hui.

La Beauce n'a pas de nouveau cas.

Huit personnes sont hospitalisées et elles sont toutes aux soins intensifs. Pour la région, on compte 215 personnes rétablies et nous en sommes toujours à sept décès.

Nombre de cas par MRC — Chaudière-Appalaches

Lévis : 222

Nouvelle-Beauce : 36

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 16

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5