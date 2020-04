COVID-19 : la Beauce ne compte aucun nouveau cas

Voir la galerie de photos

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a comptabilisé quatre nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 378 le nombre total en Chaudière-Appalaches. Sept personnes sont actuellement hospitalisées et sont toutes en soins intensifs dans la région. Un total de 226 personnes se sont rétablies et nous sommes toujours à sept décès.

Nombre de cas par MRC

Lévis : 224

Nouvelle-Beauce : 36

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 16

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5

Situation au Manoir Liverpool

Aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de la RPA et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l’établissement.

La situation des CHSLD en Chaudière-Appalaches

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a réalisé une vidéo pour présenter la vie quotidienne dans les CHSLD.

« Vous comprendrez les raisons qui nous amènent à être fiers de ce que nous avons développé et mis en place dans les circonstances afin que les résidents reçoivent les meilleurs services possible et réussissent à vaincre l’isolement. » CISSS-CA