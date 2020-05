Venez klaxonner pour les résidents de l'Aube Nouvelle de Saint-Victor

La résidence pour personnes aînées l’Aube Nouvelle à Saint-Victor continue ses efforts pour faire plaisir à ses résidents et leur donner un peu de bonheur pendant ce confinement. C’est pourquoi ce jeudi les citoyens du secteur sont invités à 10 h le matin à faire un train de voitures autour de l’établissement en klaxonnant.

Cette petite célébration est dans le but de fêter Mme Paula Poulin qui fêtera ses 100 ans la journée même, pour souligner la fête des Mères qui sera dimanche, donner plein d’énergie et de sourires à leurs résidents qui seront rivés à leur fenêtre et également pour remercier l’équipe qui travaille si fort.

Les participants au train devront se ranger à droite en attendant le départ qui sera donné par le véhicule de la résidence à 10 h. Ils devront rester en tout temps dans leurs véhicules afin de respecter les règles de distanciation sociale.