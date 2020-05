L’APHC innove dans sa façon d’offrir ses services pendant la pandémie de la COVID-19

Depuis que les services directs à leurs membres de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche ont dû être suspendus en raison des mesures de confinement décrétées par la Santé Publique du Québec, le 13 mars, l’équipe d’intervention de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) s’est déployée autrement et a su demeurer en contact avec l’ensemble de ses membres.

En effet, des appels téléphoniques hebdomadaire à chacun des membres et une page Facebook privée favorisant les échanges entre eux et avec leurs intervenantes ont été mis en place dès la première semaine afin de les rassurer.

Par la suite, des feuilles d’activités leur offrant des outils pour se garder occupés, maintenir leurs connaissances et leurs compétences ont été acheminées par Facebook et par la poste afin de continuer à alimenter leurs diverses facultés.

Au fil des semaines, lors des échanges hebdomadaires entre les membres, leurs familles et les éducatrices spécialisées, il est ressorti un besoin criant de reprendre une vie normale et d’avoir à nouveau accès aux services de l’organisme.

Le ton était donné et l’équipe a conçu une nouvelle façon d’offrir une programmation qui se rapproche de ce qui existait avant tout ce bouleversement en utilisant la plateforme Zoom.

Les intervenantes ont dû se familiariser et s’adapter aux possibilités multiples de cette nouvelle technologie pour élaborer des ateliers interactifs qui sont maintenant accessibles à chaque membre qui le souhaite, à partir de chez lui, selon un horaire pré-établi réparti tout au long de la semaine.

Cette nouvelle façon de procéder poursuit les mêmes objectifs qu’auparavant soient le maintien des habiletés cognitives, communicationnelles, physiques et sociales de leur clientèle.

Cette situation exceptionnelle à l’échelle planétaire commande des mesures novatrices et c’est ce à quoi les éducatrices spécialisées de l'organisme se sont attaquées pour rejoindre, stimuler et animer les membres tout en favorisant le maintien du sentiment d’appartenance, si important dans de tels moments. Pour le besoin de certains ateliers, des trousses de matériels sont préparées à l’avance et distribuées aux participants en toute sécurité.

Le déconfinement demeure incertain mais l’APHC garde la volonté de répondre aux besoins et aux intérêts de ses membres. L’organisme est très fier d’annoncer que le partenariat avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin se poursuit grâce au partage des expertises et de la collaboration mutuelle pour la prestation de certains ateliers interactifs offerts en ligne.