Parents d'Anges Beauce-Etchemins tiendra un atelier thématique virtuel

L’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite les personnes touchées par un deuil périnatal à son prochain atelier thématique virtuel qui aura lieu le mercredi 27 mai 2020 à 18 h 30 via la plateforme Zoom. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.

La rencontre aura pour thème « Les différences dans le vécu du deuil par les femmes et les hommes. »

• Les différentes réactions observées chez les hommes et les femmes

• Le lien d’attachement chez les hommes et les femmes

• Les différentes stratégies d’adaptation vécues par les hommes et les femmes

• Les difficultés de couple que peut entraîner la perte d’un enfant

Rappelons que le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant de la conception jusque dans les premiers instants de vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.