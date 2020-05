Les rassemblements extérieurs permis à partir de vendredi, sous conditions

Les rassemblements extérieurs seront permis dans toute la province à compter de vendredi sous certaines conditions, a indiqué aujourd’hui la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guibault, qui remplaçait le premier ministre François Legault pour le point de presse quotidien du gouvernement.

Mme Guilbault s’est dite très consciente qu’avec l’arrivée du beau temps, le confinement devient encore plus difficile pour la population.

« Après 2 mois de confinement, avec l’approche de l’été, c’est de plus en plus difficile de se montrer disciplinés et respectueux des règles. On s’ennuie de notre monde, de nos amis, notre famille. Ça finit par être dur pour le moral. C’est la raison pour laquelle on assouplit les règles, avec le feu vert de la santé publique. »

Maximum 10 personnes

Il sera donc possible de se réunir dehors, mais pour un maximum de 10 personnes seulement.

Ces groupes devront inclure des gens d’au plus trois ménages différents, soit trois familles n’habitant pas sous le même toit a précisé la vice-première ministre.

Ces rassemblements devront aussi se faire dans le respect des consignes comme le port du couvre-visage, la distance physique de 2 mètres entre ces personnes et le lavage des mains.

Les rassemblements intérieurs restent cependant interdits, a souligné Mme Guilbault.

« On n'est pas rendus là. Ce n’est pas le temps de faire des partys. On vous demande de vous en tenir à des rassemblements extérieurs. On fait le test pour l'extérieur et on n’hésitera pas à reculer si la situation se détériore. »

Soins de santé privés, corporels et esthétiques

Autre bonne nouvelle annoncée aujourd’hui : les soins de santé privés, corporels et esthétiques reprendront le mois prochain.

Les Québécois pourront retourner au salon de coiffure ou chez le dentiste à partir du premier juin dans toute la province à l’exception du Grand Montréal et de la MRC de Joliette.

« C’est encourageant. On entendait les gens avoir hâte de retourner au salon de coiffure, a souligné Mme Guilbault. »

71 nouveaux décès

Quant au bilan de la COVID-19 au Québec, 71 nouveaux décès se sont ajoutés depuis 24 heures, pour un total de 3718 morts à ce jour.

Aussi, 578 cas supplémentaires de gens testés positivement ont également été observés et leur nombre atteint 44 775 depuis le début de la pandémie.

12,822 de ces personnes sont maintenant guéries. 1,516 malades ont dû être hospitalisés à ce jour et 183 sont aux soins intensifs.