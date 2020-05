Au Bercail invite la population à son souper virtuel

L’organisme Au Bercail invite les Beaucerons à participer à la 12e édition du Souper au Homard en format virtuel. Cette semaine d’activité de financement se déroulera sur Facebook le 22,23 et 24 mai. La journée officielle du souper est ce vendredi.

L’organisme organise un concours de photos sur sa page Facebook. Les participants doivent se prendre en photo pendant le souper et la publier sur leurs réseaux sociaux et sur la page Au Bercail. La photo la plus « aimée » par les abonnés et par vos amis gagnera une paire de billets gratuite pour l’édition 2021 du Souper Au Homard (prix d’une valeur de 250 $). Le président d’honneur est Joël Veilleux, propriétaire du Marché Métro Laval Veilleux.

Mentionnons par ailleurs que plusieurs personnes impliquées directement ou indirectement dans le Souper Au Homard année après année ont généreusement donné de leur temps pour cette édition virtuelle. Du Club de golf de Saint-Georges, M. Bernard Pépin (président), Mme Maïté Boily (directrice générale) et Mme Karine Mercier (responsable des événements) ont accepté de faire des vidéos ludiques ou informatives. Le chef du Domaine de L’Oie Toquée (Saint-Agapit), M. Gaston Couillard, et le service de restauration du Georgesville (Saint-Georges) ont gracieusement offert des recettes de homard pour inspirer les gens en ce début de saison du homard. M. Éric Latulippe, chroniqueur et conseiller à la SAQ de Saint-Georges, a aussi accepté de donner des suggestions de vins à boire en accompagnement du homard.

Pour en savoir davantage sur l’activité de financement virtuelle et pour faire un don à la Fondation du Bercail, la population est invitée à se rendre sur la page Facebook. Rappelons que le comité organisateur souhaite amasser 20 000 $ qui viendront compenser une partie des pertes résultant de l’annulation de leurs deux activités de financement principales.