Le Groupe Espérance et Cancer poursuit sa mission de soutien

Le Groupe Espérance et Cancer qui soutient les personnes atteintes du cancer et à leurs proches a continué sa mission même à distance.

L’organisme de proximité a su maintenir ses services de soutien, d’écoute et de relation d’aide pendant la pandémie. Il dessert les MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et de Robert-Cliche.

Le groupe indique que depuis 10 semaines, c’est plus de 400 appels de courtoisie et de relations d’aide qui ont été faits. Ces contacts personnalisés avaient pour but de briser l’isolement et d’être une oreille attentive aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Présentement et dans les prochaines semaines, l’équipe prépare des activités au goût du jour et adaptées à la nouvelle réalité. Le Groupe Espérance et Cancer veut rappeler aux gens qu’ils sont toujours présents et disponibles.

Pour plus d’information, communiquez avec le Groupe Espérance et Cancer au 418-227-1607 ou 418 625-2607.

