Alors qu'hier, deux nouveaux ont été signalés , selon le dernier bilan de la santé publique régionale on rapporte aucun nouveau cas en Chaudière-Appalaches, ce qui maintient le total depuis le début de la pandémie à 483.

Six personnes sont hospitalisées et trois sont aux soins intensifs. On compte actuellement 404 personnes qui sont rétablies, soit quatre de plus qu'hier.

Le territoire de Chaudière-Appalaches est toujours à un cumulatif de huit décès, une statistique qui n'a pas bougé depuis plusieurs jours.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 274 231

Nouvelle-Beauce : 51 45

Appalaches : 45 26

Robert-Cliche : 28 23

Lotbinière : 26 22

Beauce-Sartigan : 24 24

Bellechasse : 19 18

Montmagny : 7 7

Etchemins : 6 5

L'Islet : <5 <5

Au Québec, à ce jour, 46 141 cas confirmés de COVID‑19 (+ 646), dont 3 865 personnes décédées (+ 65), ont été signalés et 13 819 personnes rétablies.