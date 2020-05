Collecte mobile à domicile pour Moisson Beauce le 31 mai

La population de Saint-Georges pourra aider Moisson Beauce le 31 mai en laissant des denrées devant leur maison pour la Collecte mobile à domicile.

La dizaine de bénévoles de Telus sillonnera les quartiers à l’Est de la rivière Chaudière à compter de 9 h, puis ils iront dans les secteurs de l’Ouest à partir de 13 h. Il est demandé de donner seulement des denrées non périssables.

« TELUS a toujours eu à cœur d’aider les familles de la Beauce. L’an dernier, nous étions des centaines à prêter main-forte aux sinistrés suite à la situation exceptionnelle des inondations, et cette année encore, nous nous retroussons les manches pour que les familles en situation de vulnérabilité puissent continuer de s’alimenter de façon sécuritaire. C’est au cœur de notre mouvement #OnResteUnis », souligne Nathalie Dionne, directrice générale, Expérience client et gestion des canaux, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec.

Des mesures préventives mises en place pour une cueillette de denrées à domicile sécuritaire

Les bénévoles de TELUS seront munis d’équipement de protection et de chandails mauves, et circuleront dans les différents quartiers à bord de véhicules identifiés TELUS. Ils klaxonneront pour aviser la population de leur présence, puis circuleront à pied dans les rues pour rapporter les denrées dans le véhicule identifié, en respectant les consignes de distanciation sociale. Les denrées seront conservées en quarantaine pour une période de 48 heures avant d’être redistribuées aux organismes communautaires de la région. Ceux-ci les remettront par la suite aux gens dans le besoin.

Les familles sont invitées à laisser devant leur porte des denrées non périssables ou des produits de soin corporel. Elles peuvent également faire un don en ligne en visitant : moissonbeauce.qc.ca/campaigns/collecte-mobile-a-domicile-telus/

Les autorités municipales et de sécurité ont donné leur aval pour la tenue de l’activité.

« Avec un nombre record de demandes d’aide alimentaire, on peut dire qu’en cette période de pandémie le cri d’alarme de la population n’a jamais été aussi fort dans toute l’histoire de Moisson Beauce. Un immense merci à l’équipe de TELUS qui se mobilise pour aider la population dans le besoin. Ça fait chaud au cœur de voir ce bel élan de solidarité! », souligne Nicole Jacques, Directrice générale de Moisson Beauce.