Couture Aluminium remet près de 900 $ au Groupe Espérance et Cancer

L'entreprise Couture Aluminium a remis un chèque au montant de 840 $ à l'organisme Groupe Espérance et Cancer.

La somme provient de la vente de bacs de canettes faits sur mesure que produit l'entreprise. Pour chaque bac vendu, Couture Aluminium remet 20 $ par bac. Cette année, 42 bacs font trouvé preneurs.

Le Groupe Espérance et Cancer vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Il dessert les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et les Etchemins.

Sur la photo, on aperçoit Annick Lachance, de Couture Aluminium, remettant le chèque à Lyse Perron, directrice générale du groupe.