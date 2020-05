La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et le Nouvel Essor ont reçu de l'aide financière

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et le Nouvel Essor Sainte-Justine ont reçu de l’aide financière de la Fondation Québec Philanthrope. Les deux organismes font partie des onze qui ont pu profiter d’un montant total de 100 400 $ en lien avec le Fonds philanthropique d’urgence COVID-19.

Cette aide d’urgence est destinée aux organismes de bienfaisance sur le territoire de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et des environs qui font face à des enjeux cruciaux dans le présent contexte, et ce, dans tous les secteurs d’activités.

Plus que jamais présente pour soutenir les besoins criants dans la communauté, la Fondation Québec Philanthrope a versé depuis le 21 avril 2020 plus de 300 000 $ à plus de quarante organismes de bienfaisance.