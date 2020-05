Une revue annuelle virtuelle pour le Corps de cadets de Beauceville

Une première dans l'histoire du Corps de cadets 619 de Beauceville alors que la 104e revue annuelle s'est tenue de manière virtuelle ce mercredi 27 mai.

Lors de cette cérémonie à distance, 40 cadets et cadettes, âgés de 12 à 18 ans, ont pu suivre l’équipe d’officiers en lien vidéo pour la remise des récompenses méritées pour la saison qui a pris fin en mars avec le début de la crise de la pandémie de la COVID-19.

D'entrée de jeu, on a remercié le cadet adjudant-chef Antoine Paquet, qui a quitté le corps en raison de son âge, après sept années dans le mouvement.

Par ailleurs, la médaille de la Légion Royale Canadienne à été remise au cadet adjudant Sacha Dubé alors que la médaille Strathcona, la plus haute récompense qu’un cadet puisse obtenir dans sa carrière, revient au cadet adjudant-chef Zachary Rodrigue.

Inscription

À moins d’avis contraire dû à la crise du coronavirus, le Corps de cadets 619 de Beauceville tiendra sa période d’inscription en septembre prochain, soit les mercredis du mois de 19 h à 21 h, au manège militaire de Beauceville.

Le programme s'adresse aux jeunes, garçons et filles, qui auront 12 ans avant la fin de l’année en décembre. Les intéressés et leurs parents qui désirent recevoir des informations sur la formation et les activités offertes par le Programme des cadets peuvent communiquer avec le capitaine Patricia Veilleux (418-228-5354 ou 418-221-3827).

Le Programme des cadets du Canada regroupe plus de 55 000 jeunes au Canada dont près de 14 000 au Québec.