Ne creusez pas n'importe où dans votre cours

Cette année, avec la pandémie, les gens ont été fortement tentés d’aménager leur cours que ce soit par l’installation d’une piscine, d’une clôture, de planter un arbre ou un arbuste. Hydro-Québec veut rappeler quelques mesures de sécurité pour tous travaux dans le sol.

On peut trouver à certains endroits des installations et des équipements pour les télécommunications, la câblodistribution, le gaz nature, l’électricité et les égouts. Il est donc important de vérifier s’il y a des équipements souterrains à proximité. Le service Info-Excavation est gratuit pour faire les vérifications.

Le service d’Info-Excavation

Il suffit de faire une seule demande. Info-Excavation vérifie les dangers possibles auprès de toutes les entreprises de services publics : électricité, gaz naturel, téléphone, câblodistribution, etc.

• Les services d’Info-Excavation sont gratuits et offerts partout au Québec.

• Prévoyez un délai de 72 heures pour toutes vos demandes de localisation.

• Un service d’urgence est offert dans le cas de travaux d’excavation visant à maintenir ou à rétablir des services essentiels ou à éviter une situation potentiellement dangereuse pour le public.

Si nécessaire, les entreprises de service concernées par vos travaux prendront rendez-vous afin de repérer et de marquer au sol l’emplacement des canalisations et des câbles.

Ce service gratuit et rapide vous permettra de garantir votre sécurité et celle de vos voisins, et de protéger l’environnement tout en assurant la continuité des services.

Si vous ne vérifiez pas avant de creuser, vous courez le risque :

• d’interrompre des services essentiels ;

• de causer des dommages matériels importants ;

• de contaminer l’environnement ;

• d’être responsable de blessures ou de la mort de quelqu’un.