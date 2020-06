Le Bercail amasse 17 845$ avec son Souper au homard virtuel

L'organisme Au Bercail, ainsi que sa fondation du même nom, ont réussi à récolter quelque 17 845$ grâce à l'activité de financement virtuelle de Souper au homard.

« Toute l’équipe tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes et toutes les entreprises qui ont généreusement donné au Bercail. Que ce soit par vos dons en argent, par votre participation sur les réseaux sociaux ou par vos mots d’encouragement, vous avez contribué généreusement à assurer la continuité des services du Bercail auprès de la clientèle vulnérable », a indiqué la coordonnatrice du volet administratif, Sarah Bellemare, par voie de communiqué de presse.

Le groupe a obtenu le soutien de Maïté Boily, Bernard Pépin et Karine Mercier du Club de golf de St-Georges pour les vidéos thématiques ainsi que de l’équipe de restauration du Georgesville et du chef Gaston Couillard du Domaine de l’Oie Toquée pour leurs savoureuses et originales idées de recettes de homard.

De même, Éric Latulippe a inspiré plusieurs habitués du Souper Au Homard dans leurs dégustations de vins de la fin de semaine.

L'activité reviendra au printemps 2021 pour une 13e édition.

Fondé en 1983 et installé à Saint-Georges, Au Bercail est un organisme de charité qui accueille des hommes et des femmes vivant des difficultés personnelles ou familliales temporaires. Il offre l’hébergement à ces personnes pour assurer la transition entre deux domiciles, tout en les accompagnant dans leur démarche de réinsertion sociale. Le Bercail accueille chaque année environ 400 personnes et offre plus de 12 000 repas.