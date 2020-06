Le Relais pour la vie de Saint-Georges devient le Relais à la maison

Le Relais pour la vie de Saint-Georges pour la Société canadienne du cancer (SCC) a pris la décision de modifier l’évènement en raison de la pandémie de COVID-19 qui empêche les grands rassemblements. Il s’agira d’une collecte de fonds en ligne, avec au programme des activités interactives, du divertissement et un moment pour rendre hommage aux survivants du cancer et aux personnes qui nous ont quittés.

Ainsi, le samedi 13 juin de 19 h à 21 h, des participants de tous les âges se réuniront dans le confort de leur foyer pour amasser des fonds qui serviront à financer des projets de recherche novateurs et à offrir un réseau d’aide national aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.

Le Relais à la maison sera diffusé en français et en anglais sur Facebook et YouTube et présentera des prestations de Geneviève Jodoin (gagnante de La Voix 7), de Steve Hill, de Jonas Tomalty, de Koraly, de Monique Fauteux et Louis Valois du groupe Harmonium et de leur fille Julie Valois, du groupe folk Les Bouches Bées, de Sébastien Lacombe, de Stéphanie Veillette et d’Yves Lambert.

« Qui ne connaît pas une personne qui a été touchée par le cancer ? Je suis fier de continuer à m’impliquer avec le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, malgré la pandémie de COVID-19. À l’heure actuelle, les personnes atteintes de la maladie comptent parmi les plus vulnérables de nos communautés et risquent davantage d’avoir des complications graves si elles contractent la COVID-19. En ces temps difficiles, bons, nombre d’entre elles se sentent isolées ou stressées en raison du report ou de l’annulation de leurs traitements. La SCC continue d’offrir des services au million de Canadiens touchés ou ayant été touchés par le cancer ainsi que des occasions pour ces derniers de tisser des liens dans leur communauté et de créer un réseau de soutien. » explique Alexandre Hamann, Président d’honneur du Relais pour la vie de Saint-Georges pour une deuxième année. « Je compte sur les gens de Saint-Georges pour faire de cet événement virtuel un succès encore une fois cette année! »

Une année difficile pour la Société canadienne du cancer

Existant depuis 80 ans, jamais la Société canadienne du cancer n’a été confrontée à un défi financier aussi grand, selon Josianne Béliveau, vice-présidence, Relais pour la vie.

« Sachant que près de la moitié des Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, nous avons plus que jamais besoin du soutien des Québécois. Le Relais à la maison constitue un excellent moyen de s’impliquer et de soutenir la cause du cancer. »

Vous pouvez vous inscrire à www.relaispourlavie.ca.