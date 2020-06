La maltraitance envers les aînés doit cesser!

Le 15 juin aura lieu la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Pour cette occasion, en Chaudière-Appalaches, bien que la plupart des activités ont été annulées en raison du contexte actuel de la pandémie, il est important de prendre soin les uns des autres.

À titre de voisin, proche, ami, membre de la famille, nous pouvons tous agir pour faire la différence et pour faire cesser une situation de maltraitance.

Garder l’œil ouvert : Être sensible aux signes et aux indices à observer et être à l’écoute.

Aborder le sujet : En parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, attendre le bon moment (sécurité et respect), valider et vérifier vos inquiétudes auprès de la personne.

Demeurer ouvert : Être à l’écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le rythme de la personne. Croire la personne si elle se confie à vous et l’accompagner vers les services si elle le souhaite.

La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable, n’hésitez pas à en parler.

Vous croyez être en situation de maltraitance ou craignez qu’une personne aînée près de vous le soit ? Appeler la Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-ABUS (2287).