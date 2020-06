COVID-19: la situation de plus en plus stable dans Chaudière-Appalaches

Avec seulement deux nouveaux cas positifs qui s'ajoutent aujourd'hui, la situation est de plus en plus stable sur le territoire de Chaudière-Appalaches quant à la pandémie de la COVID-19, si on se fit aux bilans des derniers jours de la santé publique régionale.

Depuis le début de la crise, 506 personnes ont contracté la maladie alors que 460 en sont rétablies.

Six personnes sont toujours hospitalisées, dont deux sont aux soins intensifs. Le nombre de décès se maintient à huit au total depuis maintenant plus de deux semaines.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 289 257

Nouvelle-Beauce : 54 49

Appalaches : 45 45

Robert-Cliche : 29 26

Lotbinière : 28 25

Beauce-Sartigan : 24 24

Bellechasse : 19 18

Montmagny : 7 7

Etchemins : 7 6

L'Islet : <5 <5

TOTAL : 506 460

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 226 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 52 624.

Durant cette même période, 22 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 13 décès survenus avant le 30 mai, ce qui mène à un total de 4 970, tandis que le nombre d'hospitalisations a diminué de 49 pour atteindre un cumul de 981. Parmi celles-ci, 129 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.