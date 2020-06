Taux de rétablissement de 94% en Beauce

Avec 101 personnes guéries du coronavirus sur les 107 signalées depuis le début de la pandémie, le taux de rétablissement en Beauce a atteint 94%, si on se fie aux chiffres du dernier bilan de la santé publique.

Avec un rétablissement de plus qu'hier et un cas positif en moins qui est désormais pris en charge par une autre région, le nombre de cas confirmés en Chaudière-Appalaches revient à 509 et les rétablissements à 475.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées, et il ne reste plus qu'une seule personne aux soins intensifs. Le nombre cumulatif de décès reste à huit.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 289 269

Nouvelle-Beauce : 54 50

Appalaches : 45 45

Lotbinière : 31 25

Robert-Cliche : 29 27

Beauce-Sartigan : 24 24

Bellechasse : 19 18

Montmagny : 7 7

Etchemins : 7 6

L'Islet : <5 <5

TOTAL : 509 475

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 144 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 485.

Durant cette même période, 10 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 14 décès survenus avant le 3 juin, ce qui mène à un total de 5 105, tandis que le nombre d'hospitalisations a diminué de 43 pour atteindre un cumul de 871. Parmi celles-ci, 114 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.