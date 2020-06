Journée mondiale contre la maltraitance des aînés: entretien avec Marissa Dompierre de la FADOQ

Voir la galerie de photos

En cette journée mondiale contre la maltraitance des aînés, EnBeauce.com s'est entretenu avec Marissa Dompierre, coordonnatrice des programmes et des projets spéciaux de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches sur la situation des aînés face justement à ce phénomène.

En plus, ce sont majoritairement des aînés qui sont les victimes mortelles de la COVID-19, dont la pandémie a mis en lumière la situation dramatique dans les CHSLD et les résidences pour aînés, publiques et privées.

Mme Dompierre rappelle qu'afin de mieux comprendre et sensibiliser les gens, la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches a créé, en partenariat avec d'autres organisations, différents outils pour aider à contrer cette maltraitance.

Pour signaler des cas, on peut composer le 1-888-489-2287 qui est la ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée pour venir en aide aux aînés victimes de maltraitance, mieux connue sous le nom de Ligne Aide Abus Aînés.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Marissa Dompierre, de la FADOQ régionale.